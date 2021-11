Viet-Tam NGUYEN

Périmètres exercés :

- Achats alimentaires, non-alimentaires, prestations et services

- Importations

- Marques de distributeurs, marques nationales

- Stratégies de catégorie

- Politique et process Achats

- Logistique

- Management



Secteurs : Grande distribution, Restauration



Pratiquant l'anglais, l'espagnol et le vietnamien, je suis également titulaire d'un 3e cycle de gestion des entreprises délivré par l'Université Paris Dauphine.



Mes compétences :

Asie

Conseil

Création

Distribution

Import

Négociation

Négociation internationale

Produits alimentaires

Sourcing

Approvisionnement et achats

Stratégie

Restauration

Management