Vincent ABIN

Bienvenue sur mon profil et merci pour l'intérêt que vous lui portez.

Doté d'une expérience de plus de 10 ans dans la qualité en industrie automobile, je dispose par ailleurs de nombreuses connaissances techniques dans des domaines aussi variés que l’extrusion plastique, l’extrusion aluminium, l’injection plastique, l’emboutissage, l’usinage, la transformation de verre et aussi de très bonnes connaissances en technologies d’assemblages (vissage, soudure US, collage PU notamment).

Capable de gérer des priorités en restant pragmatique, j'ai goût à l'accompagnement de mes collaborateurs et collègues vers une démarche de satisfaction des clients, de performance et d’amélioration continue.



Mes compétences :

Management de la qualité

Gestion de la performance

Gestion de la relation client

Relation fournisseurs

SAP

Lean management

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Management

Audit qualité

Audit

Autocad

Aluminium

Verre