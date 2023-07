Vincent AZY

Bourguignon de naissance, je prend plaisir à survoler en montgolfières les plus beaux châteaux et vignobles de ma région. Peintre et amateur d’arts modernes, j'aime les beautés architecturales et naturelles de la Bourgogne.



Diplômé d’Ecole Supérieure de Commerce, je parle couramment anglais et russe. Expatrié à Moscou, puis à Budapest, je suis fort d’une expérience professionnelle de plus de 25 ans acquise à des postes de directions commerciales dans des entreprises leader françaises et internationales, principalement dans les secteurs de la logistique et de l’édition de logiciels.



Mon professionnalisme et ma discrétion au service de mes clients me permettent de développer, dans une relation de confiance, des projets de vente et d’achat de biens de caractère au sein de l'équipe de BARNES Propriétés & Châteaux.



