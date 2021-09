Vincent BALSAT

Je suis étudiant en 2ème année de BTS Négociation Relation Client au sein du Lycée de la Versoie de Thonon les Bains.

Auparavant, j'ai étudié 1 an en DUT Technique de commercialisation au sein de l'IUT d'Annecy.



J'aime apprendre !

De ce fait, je m’intéresse à des domaines très différents : Marketing / Philosophie / Sport / Nutrition / Web / Médias / Développement personnel...



Désormais, je m'engage dans une licence professionnelle en E-commmerce et Marketing Numérique au sein de l'IUT d'Annecy .



Mes choix ne sont dictés que par mes envies et mes plus profondes convictions : je suis persuadé de l'utilité d'Internet et des nouvelles technologies.



Je suis résolument optimiste face à l'avenir.

Je refuse le pessimisme ambiant : les opportunités sont à portées de mains.

Pour les attraper, il suffit de vouloir s'engager dans la transformation numérique de nos sociétés.



Je fait ce choix !



Mes compétences :

eCommerce

Microsoft Visual Studio

Community Management