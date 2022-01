Vincent BILLEREY

Après plusieurs expériences professionnelles comme ingénieur et surtout 26 années passées dans la même entreprise où jai eu lopportunité de découvrir plusieurs métiers et dœuvrer pour son développement à linternational en occupant des fonctions stratégiques. Aujourdhui, jai choisi de me lancer vers de nouveaux challenges et jai la volonté de prendre en charge une entité industrielle pour en assurer son développement à travers des projets communs et ambitieux.



Je suis très à laise dans un grand nombre de domaines que jai découvert, que je me suis approprié et que jai su adapter aux situations et aux problématiques du moment comme :

- La gestion de projets industriels et techniques

- La réorganisation des unités de production

- Le management

- Les ressources humaines

- La gestion des normes qualité et environnementale

- Lindustrie 4.0 et la mise en œuvre dun ERP

- Le Lean Management, Manufacturing et le déploiement doutils comme les 5S, 6 Sigma, SMED

- Le pilotage dune entité industriel comme associé et membre du CODIR

Il serait certes bien prétentieux de me dire expert dans tous ces domaines, mais je sais que je suis avant tout un homme de terrain pragmatique, organisé, rigoureux et pugnace. Si je devais me décrire, je dirais que :

- Jai une forte Capacité dadaptation en sachant intégrer rapidement les nouvelles contraintes

- Jai une Capacité à fédérer. J'ai encadré des projets structurants en impliquant les collaborateurs

- Je sais être Force de proposition. Mon état desprit et ma dynamique me poussent à développer la culture de lamélioration continue

- Jai le Sens de lorganisation. Etre rigoureux et méthodique rassure. Il faut prévoir, anticiper, savoir écouter et synthétiser

- Je suis Persévérant et dynamique. Il faut cependant accepter les imprévus et remotiver, rassurer



Très proche des hommes et homme de terrain jai besoin déchanger et de participer activement. Mon Leadership reconnu me permet de fédérer les équipes et délaborer des solutions pérennes.



Que dire de plus ?

Je me considère comme sportif assidu et compétiteur. Le sport me permet de me ressourcer mais représente surtout pour moi une école de la vie. Jencadre depuis toujours des jeunes dans différents clubs et on voit tout de suite la vraie personnalité, les vrais traits de caractère.

On apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres et on sait appréhender des situations nouvelles et rester humble.