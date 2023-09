Directeur de projet avec une appétence pour la Finance, j'aime comprendre les besoins, diriger et motiver les équipes pour y répondre de manière optimale.

La gestion de projets internationaux avec méthode et rigueur me motivent tout particulièrement.

Lors de mes expériences de directeur des Systèmes d'informations, j'ai eu a cœur de placer le métier et le service rendu au cœur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Responsable

Informatique

FINANCE

BFR