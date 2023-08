Vincent BRETON

Plus de quarante ans au service de l'Éducation nationale : instituteur, formateur, inspecteur, j'ai exercé dans divers lieux et contextes, dans trois académies différentes...

J'ai beaucoup travaillé sur les élèves "différents", la "différenciation pédagogique", mais également le numérique...

Libéré de mes obligations professionnelles, une grande part de mon temps est consacrée à l'écriture notamment via les supports numériques.