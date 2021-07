Vincent CAILLET

Bonjour à toutes et à toutes,



Après avoir changé en 2011 d'orientation professionnelle en intégrant une entreprise du bâtiment en tant que conducteur de travaux sur Poitiers (86), (menuiserie alu / métallerie serrurerie), j'ai intégré successivement une équipe sur Gradignan (33 - métallerie-serrurerie) puis sur Martignas sur Jalles (33 - métallerie-serrurerie) au sein desquelles je fus un élément moteur en tant que conducteur de travaux.

Désireux d'évoluer professionnellement, j'ai souhaité revenir à ma première motivation qui m'a poussé à devenir conducteur de travaux : apporter mon expérience, ma pédagogie et mon vécu sur les chantiers en tant que coordonnateur SPS.

Titulaire de l'attestation niveau 1 réalisation SPS, père de famille et propriétaire sur PESSAC (33), j'ai intégré l'équipe de CSPS de DEKRA INDUSTRIAL au Haillan (33) depuis novembre 2017. Actuellement à l'écoute des opportunités professionnelles pour évoluer professionnellement au sein d'une nouvelle équipe bordelaise dynamique et ambitieuse en tant que CSPS.





Mes compétences :

Gestion humaine

Autonomie professionnelle

Sens de l'organisation et des responsabilités