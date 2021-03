UX Designer et Ingénieur Informatique avec des expériences professionnelles dans plusieurs grandes entreprises. Polyvalent, impliqué et curieux, j'aime travailler sur des projets digitaux, innovant de préférence, et dont l'un des objectifs est de fournir une bonne expérience utilisateur.



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Ux design

Design Thinking

Prototypage rapide

Réalité virtuelle

Expérience utilisateur

Visualisation de données