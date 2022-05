Vincent CHATRON

Avec une 18 années dans la gestion technique et ayant évolué au contact de nombreux clients sur des installations variées, j'ai développé une expertise technique étendue. Chacune de ces expériences m'ont permises d'acquérir de bonnes pratiques, des méthodes éprouvées et de participer à la mise en place de différentes certifications.



J'étudie, planifie et acte les actions nécessaires sur les installations et l'organisation afin d'obtenir la meilleure efficacité avec la meilleure garantie de service.



J'assure le management des collaborateurs, la gestion des contrats de prestation de service, les budgets, la bonne tenue des registres réglementaires, ainsi que le nécessaire clair et concis reporting.



Mon souhait est continué d'évoluer dans ce métier de facilities manager en mettant à disposition mes compétences aux possesseurs de patrimoine ayant besoin d'être assurés d'une gestion efficace et pérenne de leurs actifs.



Mes compétences :

Responsable

Gestion

Qualité

Electrotechnique

Maintenance

Amélioration continue

Management

Climatisation