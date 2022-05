Vincent CHAUMONT

Sur la partie coopération :



- Je tiens à jour les questions et sujets signalés entre la Communauté d’agglomération et ses communes membres, les autres établissements publics de coopération intercommunale de la grande région Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne, le Département et la Grande Région,

- Je propose à la direction générale au vu des retours d’expériences menées sur d’autres territoires,

- J'assure la liaison permanente entre les actions du projet de territoire et l’ordre du jour permanent des réunions avec les autres niveaux d’administration territoriale de la République,

- ...



Sur la partie mutualisation :



- Je pilote le respect du calendrier des différentes tâches et actions à mener dans le cadre des opérations de mutualisation décidées par l’exécutif,

- J'assure la mise à jour annuelle du schéma de mutualisation,

- Je prépare et mets en œuvre et suivre les étapes préalables à toute mutualisation à réaliser

- Je mène des études et rédiger les notes d’opportunités sur les services ou partie de services à mutualiser,

- J'assure la préparation et le suivi du comité de pilotage « mutualisation »,

- J'assure le retour d’expériences au niveau national et européen,

- ...





Mes compétences :

Conseil

Dialogue social

Direction générale

Gestion administrative

Gestion des effectifs

masse salariale

Pilotage

Politique