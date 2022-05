Vincent CHEMIN

Après 15 années d'évolution dans des agences d'Architecture, je réunis compétences et passions dans une activitée indépendante. J'exploite toutes ces compétences dans la prestation de service pour les Architectes et Promoteurs Immobiliers. Quatre types d'activités :

- Imagerie et animation 3D des projets d'Architecture, d'Aménagements Urbains et de Design,

- Documents graphiques et gestions des projets d'Architecture avec REVIT ARCHITECTURE,

- Formation aux logiciels REVIT, 3DS Max,

- Dossiers de références, plaquettes et photographies nécessaires à la communication des projets.



Mes compétences :

Gestion Projet REVIT ARCHITECTURE

Photographe

Infographiste 3D

Infographiste

Revit Architecture

Animation 3D