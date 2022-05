Vincent CHERBUIN

Curieux et toujours avide de découvertes, j'adore voyager, et c'est tout naturellement que je me suis tourné vers les métiers du tourisme. Titulaire d'une licence LEA anglais/allemand, j'ai durant mes études passé une année ERASMUS à Berlin, suivi d'une mission bénévole de quelques mois au Bénin, pour continuer par voyager un an et demi en Australie afin de parfaire mon anglais.

Installé à Montpellier depuis 2008, je souhaite développer mon réseau professionnel, partager des informations avec des acteurs locaux de tourisme, avec pourquoi pas à la clé une collaboration fructueuse. Mon objectif à l'heure actuelle est d'accompagner et de faire découvrir le Languedoc aux touristes en visite dans la région, ou d'accompagner à l'étranger des touristes.



Mes compétences :

Organisé

ouvert d'esprit