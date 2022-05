Vincent CHEVALIER

Actuellement en recherche active pour un poste de Recherche & Développement ou en Bureau d’Études, touchant à la conception de produits Électroniques / Informatique et d'Instrumentation.

J'ai eu l'occasion d'ouvrer sur de nombreux projets et de réaliser leur conception intégrale, touchant aux nouvelles technologies, je suis toujours à la quête de connaissances.



Mes formations en électronique, informatique, réseaux, instrumentation et génie logiciel me permettent d'avoir une très grande polyvalence et de couvrir l'ensemble des techniques liées aux projets sur lesquels je m’investis..



Curieux et passionné par l'évolution des technologies et de tout ce qui s'en rapproche j'espère avoir l'occasion de faire connaisance avec

d'autres personnes inspirées par les mêmes centres d'intérêts.



Mes compétences :

Java

XSLT

XML

Visual Basic for Applications

VHDL

UNIX

Simulink

Serveur

SQL

LabVIEW

JavaScript

Java Servlets

Calibration

C Programming Language

Assembler

Ada

AHDL

Modélisation

Génie logiciel

Conception

Programmation

Informatique

Téléphonie

Sécurité

Réseau

Microsoft Windows