Vincent CHEVALIER

Passionné de sport et plus particulièrement de football, j'ai orienté mes études après mon baccalauréat (sciences économiques et sociales), obtenu en 2008, vers ce domaine.



En effet, j'ai poursuivi mon cursus à la faculté des Sciences et Techniques de Limoges, en S.T.A.P.S., spécialité Entraînement sportif. Suite à l'obtention de ma licence, j'ai souhaité me rediriger vers le marketing et la publicité du sport, car ce champ d'activités m'intriguait et m'intéressait.



Je suis donc rentré en septembre 2013 à l'école ISEFAC Bachelor Management et Marketing du sport 3ème année, afin de parfaire et d'améliorer mes connaissances dans ces domaines.



Je suis actuellement en stage à Sport Plus Conseil, en tant qu'assistant Chef de Projet événementiel.



Mes compétences :

Aisance informatique

Aisance rédactionnel

Aisance orale

Préparation physique

Sports

Football

Organisation d'évènements

Créatif

Langue française et culture

Open office

Logistique

Evénementiel

Photofiltre