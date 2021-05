Vincent CHEVALLIER

Ingénieur HW Confirmé en Systèmes Électroniques embarqués & Analog mixed signal IC.



> Systèmes embarqués hardware ---- 12 années

+--- Cycle V complet

+--- Forte implication dans les phases critiques de démarrage des prototypes

+--- Support en intégration systèmes et produits

+--- Optimisation de BOM et réductions des couts (Digital Six Sigma Green Belt)

+--- Optimisation des consommations électriques dans les téléphones mobiles



> Développement des Circuits Intégrés Analog-Mixed Signals ---- 7 années

+--- Co-auteur de la spécification customisé d'un Power Management IC (PMIC) pour chipsets LTE

+--- Validation de 3 PMIC (Freescale, TI et STE) en laboratoire pour plateformes Téléphonies Mobiles

+--- Intégration système des PMIC en Power et Audio (analogique / numérique)

+--- Support Produit en HW et SW avant mise en production

+--- Formateur en PMIC à l'international / Ingénieur d'Application

+--- Optimisation des dimensions et couts des composants analogiques discrets



> Technologies:

+--- DC/DC ®ulateurs linéaires, chargeur, ADC, gpios, clocks, impedances...

+--- Interfaces: PICe, audio I2S, SPI, I2C, HSUSB, SerDes...

+--- Cadence, Spice, VB.NET, JAL, ASM, VHDL & C

+--- Certifications EMC & ESD

+--- Qualité: DMAIC Green Belt



> Recommandations sous:

http://www.linkedin.com/in/vincentchevallier



Mes compétences :

Greenbelt

Mixed Signal IC

Analog

Spécifications fonctionnelles et techniques

Engeenering

Leadership

Hardware / software

Intégration systémes complexes