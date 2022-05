Vincent CHIAPPINI

Diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie (ITO) agréé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports (arrêté du 09 Août 2007) et membre du Réseau des Grandes Écoles d'Ostéopathie Françaises inscrites au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), j’ai suivi ma formation en 6 années à temps plein.



Fort de cet enseignement théorique et pratique, je pratique une ostéopathie exclusive adaptée à chaque individu et dans le respect des fondements de cette médecine.



Enfin, soucieux de la qualité des soins et de la prise en charge que j'accorde à mes patients, j’utilise une grande diversité de techniques et des modalités de traitement toujours appropriées et non traumatisantes tout en collaborant, si le cas se présente, avec les autres professionnels de santé.