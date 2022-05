Adresse e-mail : vincent.chicherie@free.fr



J'ai eu plusieurs projets dans mon cycle d'ingénieur. Voici un bref récapitulatif des principaux projets.



- Projet en binôme pour l'intégration d'un moteur physique dans un framework d'envoi de notifications entre entités distantes (type Java RMI)

= > Technologies employées:

- JAVA,

- JBullet (wrapper de la librairie C++ Bullet Physics),

- JOGL.



- Projet collectif (8 personnes) pour le développement d'une application 3D ayant attrait à la réalité virtuelle avec gestion de la physique.

= > Technologies employées:

- C++,

- Ogre3D.



-(Projet de fin d'étude) Conception d'un framework d'envoi de messages entre entités réparties sur plusieurs machines, dans le cadre d'un projet de simulateur d'habitat domotisé (6-7mois)

= > Technologies employées:

- Java, Java RMI

- Maven 2

- Design Pattern: Singleton, Delegate, Factory, ...

- UML.



- Projet collectif (8 personnes dont j'étais responsable technique) pour le développement d'une application 3D pour la détection de termites dans leur nid (4mois).

= > Technologies employées:

- C++

- CMake,

- ITK, VTK, Qt,

- UML.



- Reconnaissance des formes pour une application sur tableau interactif (3 mois)

= > Technologies employées:

- Java, Swing

- UML.



- Création d'une surcouche logicielle dédiée au déplacement d'un robot e-puck (3 mois)

= > Technologies employées:

- Langage C

- Cross-complation avec GCC et MPLAB,

- Liaison Bluetooth.



- Modélisation d'une BDD pour la gestion des données issues d'une application

robotique destinée à des personnes autistes (3 mois).

= > Technologies employées:

- Merise,

- MYSQL.



- Jeu video type astéroids (4 mois)

= > Technologies employées:

- Langage C,

- SDL, OpenGL.



Mes compétences :

IHM

Informatique

Ingénieur informatique

Interfaces

JAVA

Multimedia

Réalité virtuelle

Web