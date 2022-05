Vincent CICCOLELLA

Pour mettre en œuvre l’animation musicale de vos événements (mariage, anniversaire, convention d'entreprise) Galactica Production prend soin d’établir avec vous un projet adapté tenant compte de vos souhaits, de l’atmosphère que vous voulez mettre en avant et des moyens dont vous disposez. Doté de musiciens, chanteurs, artistes tous de très haut niveau dans tous les styles (variété internationale, jazz, latino, italien, russe) Galactica Production sait trouver le ton juste et l’énergie nécessaire pour faire danser tous vos convives dans une ambiance chaleureuse et détendue.



Galactica Production, c'est aussi la gestion de la logistique technique son, lumières, décoration et l'audiovisuel.De part une grande expérience d’événements prestigieux dans les plus beaux Palaces avec la présence de célébrité telles que Klaus Meine (Scorpions), Alabina, Imany ainsi que des stars russes (Stas Mikhailov, Quattro, les frères Petrosov,) des soirées comme celle en l'honneur de l'intronisation de Sir Roger Moore au club des ambassadeurs de Monaco à l'Hotel de Paris en présence du couple princier, Galactica Production sait relever tous les défis afin que chaque événement soit une totale réussite