Vincent CLAIR

Des bases solides dans les technologies Internet, avec notamment une certification PHP, et une expérience concrète dans la gestion d'un service de développement Web avec 8 Ingénieurs et techniciens sous ma responsabilité.



Depuis début Octobre 2008, création et gérant de l'entreprise INNEAIR. La société est centrée sur 2 activités principales :



- la création et la vente d'applications Web, telles qu'une plateforme collaborative, la gestion de contenu ou de la vente en ligne ;



- la prestation de développements dans les technologies Web.



Mes compétences :

JavaScript

XHTML

CMS

PHP

XML

Web 2.0

Création d'entreprise

E-commerce

Intranet

Extranet