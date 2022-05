Actuellement en Master Management de Projet à l'IAE de Saint-Étienne, je souhaite orienter ma carrière vers le domaine de entrepreneuriat et du management. Mes expériences professionnelles ont été l'occasion, tout comme le fait d'avoir des parents entrepreneurs, de me rendre compte du côté attrayant de ce métier où la polyvalence est l'un des maîtres mots. Ces différents postes m’ont permis de mettre en action mes compétences mais aussi d'acquérir de l'expérience à travers les enrichissantes rencontres que j'ai pu faire. Mes principales qualités sont le dépassement de soi, la persévérance et l'ouverture aux autres. Étant également sportif de haut niveau depuis de nombreuses années, je conçois parfaitement la réalisation d'objectifs et le travail à réaliser pour les accomplir. De plus cette pratique m'a apportée une très grande organisation, une rigueur et une prise de recul sur moi-même dès qu'il le faut. C'est par ces traits de caractère que j'ai pu mener à bien l'ensemble des tâches qui m'ont été confiées lors de mes différentes expériences professionnelles.



Avide d’expériences se rattachant à une ou plusieurs facettes du management, dans un environnement innovant et réactif, je prends chaque opportunité comme une réelle plus-value.



CLERJON Vincent

clerjon.vincent@live.fr



Mes compétences :

WordPress

PPT

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Microsoft Access

Joomla!

ISO 900X Standard

Adobe Photoshop