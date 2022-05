Compétences reconnues dans l'élaboration de stratégies de développement, le pilotage d'organisations commerciales et administratives et la mise en place d'outils de gestion et d'analyse de la performance.



Mes compétences :

Gestion de centre de profits

Recrutement, Formation et Accompagnement

Management d'Equipes Commerciales

Négociation B to B de produits et Services

Stratégie de développement et Pilotage