Vincent COCANDEAU

Diplômé depuis fin septembre 2008, j'ai signé un CDD de 6 mois avec la société Expanscience dans le service développement analytique. Et ce CDD, c'est transformé en CDI après 2 mois de travail.



Au cours de mes 5 années d'étude en alternance ainsi que mon entrée dans le monde professionnel, j'ai eu l'occasion de découvrir le milieu pharmaceutique et cosmétique en travaillant au sein de services analytiques de contrôle et de développement ainsi que de chromatographie préparative.



Ces expériences m'ont permis de perfectionner et de mettre en application mes connaissances des techniques séparatives et notamment en couplage avec la spectrométrie de masse (HPLC, CPG, SFC) et au détecteur à dichroïsme circulaire (SFC et HPLC)

J'ai eu l'occasion d'utiliser ces techniques à l'échelle analytique et préparative (HPLC et SFC) pour mettre au point et effectuer des séparations chirales et achirales.



J'ai également travailler sur des études de vieillissement et sur des validations de méthode ainsi que divers techniques de routine (Potentiométrie, Karl Fischer, Azote Kjeldhal, spectrophotomètre, Infrarouge...).



Mes compétences :

Chromatographie

Chromatographie préparative

CPG

Dichroïsme circulaire

extraction

HPLC

HPLC MS

Methodes

Mise au point

Screening

SFC

Validation

Validation de méthodes