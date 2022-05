Mon parcours professionnel début en 1979. Mes interventions, au sein des agences d'architecture AUE et FRANCIS BREITMANN, consistaient à concevoir et suivre la réalisation d'opérations d'aménagement de logements, d'hôtels particuliers et de bureaux.



Mon arrivée, en 1988, au sein du Service Etalage et Installation Vente du GROUPE PRINTEMPS, a été le point de départ de mes interventions dans le domaine de l'architecture commerciale. Durant 3 ans et demi, mon travail a contribué au développement de l'activité du magasin Haussmann. Mon intégration, en 1992, au sein de la Direction de l'Image du BON MARCHE, avait pour but l'élaboration des bases de l'actuel schéma directeur et à la conception de l'espace " Balthazar pour l'Homme ".



L'expérience acquise au cours de ces premières années d'activité, a été validée par l'obtention en 1995, d'une qualification d'Architecte d'intérieur. J'ai, depuis, assuré la maîtrise d'oeuvre de mes propres projets et des interventions comme free lance au sein d'agences de création.



J'ai activement participé à la création ou au développement de concepts aussi divers que ceux des boutiques CLUB MED, des espaces MAISON&LOISIRS MONOPRIX ou des magasins NATURE & DECOUVERTES. Je me suis vu confié le pilotage de chantiers aussi différents que ceux de l'implantation d'un magasin INTERSPORT ou de la rénovation de la boutique traiteur FAUCHON de la place de la Madeleine.



Après avoir occupé la fonction de Chargé d'Affaires Grand Compte au sein de DASA KORUS, contractant général en déploiement bancaire et commercial, j’étais, jusqu’en septembre 2009, Directeur d’Opération au sein d’INTERBRAND, Agence de création d’image et de marque, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution du déploiement de réseau d’un fournisseur de téléphonie mobile et d’accès Internet.



Vincent COCHEREAU



