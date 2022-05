Vincent COPERET

42 ans

Conducteur impression offset traditionnel et UV

Ancien Formateur offset



A ce jour: Imprimeur Offset chez Label imprime à Carros, spécialisé dans l'impression d'étiquettes et de boîtes.

Presse offset Weigang 5 couleurs UV + vernis UV+ sortie étiquette ou bobines.



Février 2014 au 31/10/2015:



Formateur impression offset



Médiagraf

15 rue Fernand Grenier 93210 Saint Denis la Plaine



Description du poste :



1) Formation continue au centre et en entreprise:



- Formations standards et spécifiques du personnel à la conduite de machine à imprimer offset



- Certificat de qualification professionnelle Conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe offset



- Certificat de qualification professionnelle Conducteur de machine à imprimer d'exploitation simple offset



Matières enseignées :



• La norme ISO 12647-2



• optimisation des courbes CTP



• Colorimétrie



• Couleur et perception visuelle



• Espaces chromatiques



• Instrumentation



• Technologie et pratique de l’offset traditionnelle et UV



• La physico-chimie



• Optimisation des réglages de la batterie d’encrage et du système mouillage



• Habillages et pression



• les blanchets



• Matières premières:



- le papier



- les encres grasses et UV



- les vernis gras, acrylique et UV



• Contrôles d’imprimabilité



• Brochure



• Technologie et pratique de la pliure



• Technologie et pratique de l’encarteuse-piqueuse



• Massicot droit



Novembre 2004 à Février 2014:



Formateur offset à l'AFI.

Association pour la formation à l'imprimerie

18 rue Alfred Kastler 76130 Mont Saint-Aignan



Mai 1995 à Novembre 2004:



Conducteur offset, expérience professionnelle de 10 années à l'imprimerie Nationale Paris:



- presse offset Man Roland 710 avec 2 systèmes de retournement 4/6 ou 5/5



- 705 + vernis



- 704 avec 1 système de retiration 2+2.



Mes compétences :

Pédagogue