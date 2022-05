Vincent CORNU

Avec plus de 5 années d'expérience au service de laboratoire de recherche (Institut P', IMFT), d'établissement public (ONEMA) et structures associatives (FDAAPPMA et LOGRAMI), j'ai acquis la maîtrise d'outils de suivi des populations, de suivi individuels, de diagnostic de l'état biologique des masses d'eau, ainsi que la connaissance des différentes visions et attentes des acteurs et des usagers.



Mes compétences :

Restauration des milieux

Cartographie et SIG

Radiopstage / PIT tag

Suivi des populations

Pêche électrique

Continuité écologique

Macroinvertébrés