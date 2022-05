Vincent CORRETTE

Technitel conseille et accompagne les entreprises depuis 2012 dans l'optimisation de leurs systèmes téléphoniques : amélioration de la fiabilité et des coûts, interconnexion d'entreprises distantes, intégration des logiciels informatiques (remontées de fiches), supervision des appels et des lignes, prise en compte des horaires et des astreintes.

Chaque entreprise bénéficie d'une solution de communication sur mesure sans investissement.

Intégrateur agréé CallBox*. Compatible Willog et Allianz. Solutions tous opérateurs.

*www.thinkrosystem.com/callbox