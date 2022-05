Vincent COSSAC

De formation scientifique, soucieux de l’impact de nos modes de vie sur l’homme et sur son environnement, j’ai naturellement orienté ma carrière professionnelle autour de projets en relation avec les concepts de développement durable et de responsabilité sociétale.



Lors de ma première expérience en tant qu'associé au sein d'un bureau d’études spécialisé en Bilan Carbone®, diagnostics énergie ou encore diagnostic développement durable, j’ai accompagné des entreprises de toutes tailles et de tout secteur.

Objectif ou challenge : les aider à évaluer leur performance globale, à mieux prendre en compte les impacts générés par leurs activités et à mieux prévenir ou maîtriser les conséquences.



Fin 2011, après 10 ans en bureau d’études et un passage du côté de l'audit, je suis aujourd'hui responsable développement durable pour Elior Entreprises, division d’un grand groupe de restauration collective. Ce secteur foisonne de thématiques relatives au développement durable ou à la RSE et mes actions visent à accompagner les commerciaux et les opérationnels pour piloter nos performances et gagner des marchés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse de Cycle de Vie

Audit et certification ISO

Bilan carbone

Gestion de la relation client

Diagnostic énergie