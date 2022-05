Vincent COTTE

La force de notre entreprise vient d'abord des choix à la création de l'entreprise qui ont été déterminants pour la viabilité économique de la structure, les investissements de départ, la surface à exploiter, l'offre technique…

Le porteur du projet, Monsieur COTTE vient de cette branche d'activité que sont la location de studios de répétition et d'enregistrement, et donc connait bien les difficultés et les spécificités du métier.

La structure existe depuis 1999, nos services, nos compétences, notre positionnement sur Paris, mais également nos prix tirés, nous positionnent comme un acteur incontournable de l'activité.

Nous offrons une tarification attractive, un matériel et des locaux entretenus quotidiennement, et surtout au travers du dispositif d'aide à la scène émergeante du 75, nous nous inscrivons pleinement dans le courant, les actions, des lieux culturels des pratiques des musiques actuelles.



Mes compétences :

Altruisme

Auto-critique

Bienveillance

Détermination

Musique

ouverture d'esprit

Ténacité