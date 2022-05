Vincent COUREAU

Exemples de missions :

• Diagnostic des coûts cachés

• Diagnostic du Système d'Information

• Elaboration d'une politique qualité et d'amélioration des processus opérationnels

• Accompagnement de vos projets et pilotage du changement

• Qualité ISO 9001, méthodes PMI-PMP - ITIL v3



Secteurs : Telecom, Services, Industrie, Luxe, Chimie



Compétences :

• Créateur d'une société indépendante de conseil en organisation et stratégie d'affaires.

• 18 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications et du système d'information

• Chef de projet expérimenté dont des projets internationaux allant jusqu'à €35M de CAPEX et €10M d'OPEX



Education :

• MBA d'études supérieures en Senior Management - double accréditation AMBA et CNCP

• Diplôme d'Ingénieur du Conservatoire des Arts et Métiers - spécialité Informatique IRSM

• Masters 1 et 2 en Réseaux d'Entreprise du Conservatoire des Arts et Métiers

• Langue maternelle Français, anglais excellent (TOEIC 840), espagnol académique



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel

Analyser et améliorer les performances

Business Analysis

Project Management Office

Développement des compétences

Développement commercial