Mon cursus professionnel riche en expériences dans divers secteurs ( Industriel, Sportif, Social, et Commercial ) m'ont permis tout au long de ma carrière d'être reconnu, avec des grandes qualités relationnelles, organisationnelles, ces qualités me permettent aussi d'appréhender des responsabilités en toute sérénité et légitimité. Autodidacte, ces expériences m'ont fait grandir et l'on reconnaît chez moi une très grande autonomie, polyvalence et faculté d' adaptation.