Je m'appelle Vincent Coutin, j'ai 24 ans et je suis ingénieur matériaux diplômé en 2014.



De par mes formations et expériences professionnelles, je possède des compétences dans :



La gestion de projet,

La recherche et développement (R&D),

La qualité,

La qualification et la validation dans les domaines pharmaceutiques et des dispositifs médicaux,

La rédaction de protocoles, de fiches essais et de rapports en français et en anglais,

La métrologie,

Les propriétés et caractérisations des matériaux,



Je suis mobile sur toute la France et l'international.

Je suis également disponible immédiatement.



Mes compétences :

Matlab

Comsol Multiphysics

CREO

ISO 13485

ISO 900X Standard

Gestion de projet

Qualification / validation

Métrologie

CAO

FDA

Microsoft Office

Solidworks

COMSOL

Rédaction de protocoles de qualification

Bonnes Pratiques de Fabrication