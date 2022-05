Vincent CRAINDART

Bonjour,



Plutôt que de parler de moi, je vous présente ma société qui résume plus de 12 années d’expériences professionnelles dans différents secteurs.



Activités principales :

- Etude

- Mise en relation

- Prestation de service

Dans les domaines de l’immobilier résidentiel et commercial, la gestion de patrimoine.



Zone géographique d’activités :

- Nord Pas-de-Calais - Picardie



Actuellement la société a en charge le développement du réseau ABITHEA services immobiliers :

- Présentation de la structure :

Le réseau immobilier ABITHEA s’adresse aux personnes soucieuses de renouer avec des savoir-faire authentiques et des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves mais également en tenant compte de l’évolution récente de la profession et de la concurrence des réseaux de mandataires.



- Mission :

* La création et/ou l’intégration d’agences immobilières

* Le recrutement et formation d’agents commerciaux en agences ou indépendants

* L’animation du réseau toujours en ayant à l’esprit « proximité » et « valeurs humaines » deux

notions fortes qui ont fait la notoriété du réseau ABITHEA depuis plus de 10 ans.



Une information complémentaire, un projet…n’hésitez pas à me contacter



Au plaisir de vous lire.