Vincent CREMON

Dans le cadre de mes études en 2ème année de BTS NDRC (Négociation Digitalisation des Relations Commerciales), je suis à la recherche active d’un stage d’un mois du 2 au 14 mars 2020.



Ce stage devra s’orienter, de préférence, vers les domaines de la digitalisation en aidant et en participant à des actions de communications et de ventes.



Actif et dynamique, j’espère vous apporter une aide rigoureuse mais pleine d’enthousiasme.



Si vous êtes intéressé, je suis disponible sur Paris, banlieue Nord de Paris (Charles de Gaulle, le Bourget…) ou Compiègne.



N’hésitez pas à me contacter au 06 65 54 41 54



A très bientôt, Vincent



Mes compétences :

Social Media

Microsoft Excel