Vincent CRENEAU

Actuellement salarié en tant que commercial/prospecteur physique et téléphonique et, fort de diverses expériences professionnelles enrichissantes qui ont ainsi développé et consolidé des capacités/acquis avec le temps, je reste à l'écoute d'opportunités où, je pourrai mettre à profit mes capacités relationnelles, de dynamisme, d'organisation et de rigueur au travail et assurément de forces de ventes auprès d'une entreprise qui puisse me permettre d'atteindre mes ambitions professionnelles et personnelles escomptées.



Fort de cette ambition, je suis ainsi à l'écoute de toutes structures se reconnaissant en cela mais aussi celles où le produit est innovateur sur le marché, une entreprise qui puisse me permettre d'évoluer de façon sereine et stable avec les apports matériels mais surtout financiers qu suivent,..conditions sine qua non à la réussite de mes ambitions;



Mes compétences :

Aisance relationelle

Relance client

Techniques de vente

Vente B2B

Téléprospection

Vente directe

Négociation commerciale