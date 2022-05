Vincent CUOZZO

Fonctionnaire territorial depuis 2002, j'ai passé les divers concours et examen me permettant d'obtenir le statut de cadre de la fonction publique.

pendant mon parcours, j'ai suivi assidument et avec intérêt diverses formations me permettant d'acquérir des certificats nationaux me procurant une expertise dans mon domaine.

cadre de direction en charge du Conseil en gestion d'un établissement public (strate équivalente à 40 000 habitants) entre 2006 et 2016.

je prends en charge en janvier 2016, la Direction Générale des Services d'une collectivité d'une strate de 5000 à 10 000 habitants. Cette collectivité détient aussi pour compétence une notion sociale avec son CCAS.

il m'est demandé de plus, de superviser le management des emplois du Syndicat gérant une crèche intercommunale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

analyse stratégique

Management

Gestion des conflits

Communication