Jeune diplômé, actuellement en recherche d'emploi.

Je suis quelqu'un de dynamique, sérieux, sociable et motivé.



Mes compétences :

Accueil et conseil de la clientèle

Principes de la relation client

Techniques de vente

Gestes et postures de manutention

Utilisation d'outils bureautique (Traitement de te