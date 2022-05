Vincent D'EAUBONNE

Après avoir brillamment raté mes études, j'ai eu diverses expériences professionnelles dont les plus significatives se sont déroulées dans le bâtiment, les services et la vente.



En 87 j'ai répondu aux sirènes de la formation professionnelle, avant de suivre une formation longue au CNAM en Gestion des Relations Humaines en 96 (j'ai fais mien ce mot d'un collègue : les relations humaines ça s'entretient, les ressources humaines ça s'exploite). Jusqu'en 2003 j'ai sévi dans le Conseil (analyse et organisation du travail), et l'Ingénierie de formation, secteur social



Depuis 2003 je suis retourné à mes racines et me consacre au développement de la vie artistique : management de groupes, assistance de réalisation, conseil en développement de structures.



Mes compétences :

Coaching

Conseil

Formation

Ingénierie

Ingénierie formation

Management