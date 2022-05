Vincent D'HONDT

Née en 1973 , marié 2 enfants, je suis actuellement et depuis 2009 Directeur Commercial France/Bénélux de la division grand public .

Depuis 2002 j' ai occupé des fonctions de Responsable Grand Compte sur tous les réseaux de distribution et sur différents types de produits (traditionnels , services et numériques) , Chef de Groupe marketing France/Bénélux sur les produits numériques.

Auparavant j'ai travaillé dans des différentes fonctions commercial chez Kraft Foods entre 1997 et 2002 dans le secteur du Hors domicile (btb).

Je suis passionné d opéra et de sport en général , tennis (classé 15) et de course à pied en particulier (marathon).

Je recherche aujourd'hui un poste de Direction commerciale ou de Direction d'une Business Unit





Mes compétences :

Direction commerciale

Marketing