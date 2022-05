Vincent DALIFARD

Bonjour,

Je travaille actuellement dans une entreprise de travaux agricole,j 'aimerai pouvoir évoluer et

apprendre autres choses.ce métier demande beaucoup de souplesse dans les horaires mais aussi

du relationnel envers les clients et également beaucoup d'autonomie avec les engins.

J'aimerai pouvoir découvrir et me former sur autre chose c'est pour quoi je vous écrie



Mes compétences :

Bons relationnel avec les clients