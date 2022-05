Grâce à un riche parcours professionnel passé au sein d'entreprises internationales dans des postes de management, en France et à l'étranger, j'ai acquis un esprit d'analyse et de synthèse permettant de passer d'une problématique théorique à la mise en oeuvre de solutions opérationnelles adaptées aux besoins des organisations et des gens qui les composent.



Par ailleurs, pour avoir été cadre dirigeant depuis plus de 20 ans en relation avec des professions libérales, dans la santé notamment ( biologistes, médecins, infirmiers, kiné,...), je connais bien leur activité et leurs besoins quotidiens.



C'est fort de cette expérience que j'ai décidé d'ouvrir en tant qu'indépendant mon propre cabinet dédié à la protection financière des particuliers et des entreprises en partenariat exclusif avec AXA et AGIPI.



Aussi je suis à même d'accompagner les cadres d'entreprise, les chefs d'entreprise soucieux de leur protection comme de celles de leurs salariés et les professions libérales sur différentes problématiques sociales, fiscales ou patrimoniales et de les conseiller au quotidien.

Bien entendu, l'écoute des besoins, le respect des engagements pris et une relation de proximité basée sur la confiance sont les fondements même de mon activité.



J'aurais grand plaisir à en parler plus en détails avec vous



Bien cordialement



Vincent DALLET



Mes compétences :

Assurance

santé

fiscalité

Pharmacie

Biotechnologie

Assurance "Homme clé"