Vincent DANIELO

J’assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire des travaux qui me sont confiés :

- Terrassement grandes masses, pose d’ouvrages préfabriqués, remblais techniques d’ouvrages, plateformes, terrassements sur réseaux (gaz, électricité, eau), suivi de concassage pour fabrication couche de forme, masque drainant 40 000 Tonnes, assainissement



J’organise et dirige au quotidien le travail des équipes et sais prendre les décisions urgentes, je prévois et coordonne l’intervention du matériel, j’établis des bilans journaliers et contrôle le calendrier d’avancement des travaux,

- Pointages du personnel (de l’entreprise et des intérimaires) : de 5 à 50 personnes

- Suivi et optimisation des rendements des engins de production (Pelles, dumpers, scrapers)

- Suivi des approvisionnements de matériaux de carrières : de 2 à 25 semi-remorques



Je veille à la mise en œuvre, au suivi et au respect de l’ensemble des dispositifs de sécurité et qualité ISO 9001

J’établis les relations avec les différents partenaires extérieurs: relations auprès des Mairies, des riverains, de la DIR, de la gendarmerie pour l’organisation et la mise en œuvre des moyens de sécurité lors de l’approvisionnement de matériaux et des différentes nuisances liées à l’exécution des travaux.



Mes compétences :

Assainissement

Chef de chantier

dynamique

Terrassement

VRD

Suivi de chantiers