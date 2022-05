Vincent DARUTY DE GRANDPRÉ

Précédemment salarié sur la région de Montpellier, je travaillais sur des projets ECM (Enterprise Content Management) en Java à l'aide de technologies propriétaires de l'éditeur EMC.



Je souhaite désormais monter une entreprise a l'ile Maurice.



Je suis né et j'ai grandit a l'ile Maurice. Je parle, grâce a cela, anglais couramment.



Ci-dessous, les différents domaines de compétences acquis par expérience professionnelle et/ou formation :



/*-----------------------------------

---------Développement logiciel----------

-------------------------------------*/



-AI (artificial intelligence) Lisp et Prolog

-.NET, C# et ASP.NET 2.0 & web services

-Java 2ME et Java 2EE : Servlets, JSP (Java Server Pages), Struts, EJB (Enterprise Java Bean) et JSF (Java Server Faces)



/*-----------------------------------

---------Reseau et administration---------

-------------------------------------*/



-Cisco Network Security 1 & 2

-Linux Mandriva Certified Administrator

-Microsoft Windows 2008 Active Directory

-Microsoft Exchange Server 2007

-Mac OS X Server

-VOIP technologies : Study & Implementation



/*-----------------------------------

----------DataBase Administration--------

-------------------------------------*/



-Oracle 10g Database Administrator 1 & 2

-Oracle 10g Datawarehouse & Oracle 10g Application Server

-Microsoft .NET Office sharepoint & .Net Sharepoint administration

-IBM technologies Mainframe



/*-----------------------------------

----------Management et Droit -----------

-------------------------------------*/



-Economics & IT business Strategy

-IT Law : droit du travail et nouvelles technologies

-Information Systems Managements Tools

-Law and Personnal Data Protection

-EAI/ERP



Cependant, mon domaine de compétence de prédilection est le génie logiciel :



- Java2SE : SWING/SwingX/AWT

- J2EE : Servlet, JavaBean, EJB, JSP, JSF, STRUTS, Richfaces, Facelets, GWT

- C/C++



Site web perso : http://vincent.daruty2g.free.fr

C.V disponible au téléchargement à l'adresse suivante : http://vincent.daruty2g.free.fr/cv.php