Vincent DE AZEVEDO

> Je conseille les agences de publicité et de communication, les studios de production, les marques et les médias au sujet de problématiques audio, musicales et sonores.



> Compositeur, sound designer, music supervisor, consultant, songwriter, mon travail s'étend de la création d'identités musicales de marques à la création d'univers musicaux sur mesure pour des films, des publicités web, Tv ou radio, des habillages antennes, des sites Internets, des films d'entreprise, des billboards, des applications pour téléphones mobiles, des défilés ainsi que des castings et enregistrements de voix Off.



> J'interviens aussi dans la clearance de droits d'auteur, la gestion éditoriale de catalogues musicaux, la sélection de musiques pour des compilations, des mixs, des films, des séries et tout type d'applications digitales et mobiles.



> Je me positionne enfin comme consultant pour les marques désirant mettre en place des stratégies de marketing musicale ou souhaitant créer des contenus musicaux exclusifs et très qualitatifs.



Toutes mes références sur: http://www.v-dogg.com



Mes compétences :

Music supervisor

Sound design

Audio

Marketing

DJ

Radio

Web

Son

Sound designer

Production