Vincent DE COSTER

'​'Comment résumeriez-vous votre parcours professionnel en quelques mots-clefs ?'​'​

- Project management

- Société de services

- Communication en général, et retail marketing en particulier

- PME en entrepreneuriat.



La personne qui consulte mon profil LinkedIn pour la première fois, sans me connaître un tout petit peu, doit se dire que mon parcours professionnel est atypique. Jusqu’ici (actif depuis 1992), il fut en tous cas varié :-) Mais, une constante, à chaque étape professionnelle, au minimum deux des cinq mots-clefs, cités plus haut, caractérisaient ma fonction, ma mission, mes objectifs. Que ce soit en tant qu’employé, ou dans un rôle de consultant.





'​'Mes qualités, mes domaines d’expertises … ?'​'​



C’est mon réseau qui en parle le mieux, et LinkedIN en propose un aperçu dans la rubrique ‘’skills & endorsements’’ de mon profil (c’est un peu plus bas)





'​'Je l’ai rencontré il y a trois ans, et maintenant nous travaillons ensemble''



C’est, pour conclure, la dernière constante de mon parcours. Les personnes avec qui je travaille aujourd’hui, celles qui m’ont confié leur challenge, sont souvent des gens rencontrés il y a quelque temps, de plusieurs mois à quelques années. On reste en contact, on se suit sur LinkedIn, on se voit ou se croise lors d’événements, et un jour les trajectoires se recroisent.



Travaillerons-nous ensemble dans trois ans ?