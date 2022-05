Vincent De Paul Eloye AMANKHAND

Je me presenterais comme une personne tres conviviale et qui s adapte aisement a tous les milieux et a tous les niveaux de vie.

Professionnellement , je dirais que la valeur du travailleur depend du degre de conscience professionnelle qu a l individu, peu importe l activite qu il pratique.

Comme mon CV vous le montrera , j oeuvre dans un corps professionnel qui exige de la discipline et une tres grande notion de responsabilité, NE FAIT PAS DU CARGO, JUSTE QUI VEUT TRAVAILLER MAIS qui , comme moi , est CAPABLE de savoir gerer le stress, la pression et qui a la volonte du travail bien accompli .

Rigoureux ,je m inscris dans un moule qui se prevaut de grandes notions de securite, de surete , de chaine de production , d une capacite d inovation creative , et tres d une grande adaptabilite. De ma sociabilite je tire une aisance dans une activite commerciale que requeraient mes precedents postes.

Merci de voir en moi non pas un produit purement pour l aviation mais un individu dote d une forte capacite manageriale pragmatique et averee et donc capable d apporter sa vision de la bonne organisation du travail a tout les coprs de metier qui requiert du travail sous pression et surout bien fait .

Le respect mutuel et la courtoisie etant la maxime pour exceller dans une entreprise , je me tiens pret a toute offre dans l ordre du raisonnable.



Tres sincerement!!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

manage the cash flow

la compagnie d Assistance

Petty Cash

Microsoft Office

GUI Applications