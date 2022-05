Vincent De Paul MENDOUGA

JE SUIS INGENIEUR DU SON/MUSICIEN-ARRANGEUR/CONSULTANT EN EQUIPEMENTS PROFESSIONELS DE SONORISATION,EVENEMENTIEL ET STUDIO D'ENREGISTREMENT/

TRES BONNE MAITRISE DES SYSTEMES POINT-SOURCE ET LINE-ARRAY AVEC IRIS.NET ET COBRANET/

PRISE DE SON / MIXAGE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE/MASTERING

MAITRISE DES PLATEFORMES DE PRODUCTION MUSICALE PROTOOLS-LOGIC PRO-CUBASE ET AUTRES.

DE LONGUES ANNEES D'EXPERIENCES en AFRIQUE(sous-région Afrique Centrale et Afrique de L'ouest)



Mes compétences :

Steinberg Cubase

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint