Vincent De Paul MENDOUGA

JE SUIS INGENIEUR DU SON/MUSICIEN-ARRANGEUR/CONSULTANT EN EQUIPEMENTS PROFESSIONELS DE SONORISATION,EVENEMENTIEL ET STUDIO D'ENREGISTREMENT/
TRES BONNE MAITRISE DES SYSTEMES POINT-SOURCE ET LINE-ARRAY AVEC IRIS.NET ET COBRANET/
PRISE DE SON / MIXAGE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE/MASTERING
MAITRISE DES PLATEFORMES DE PRODUCTION MUSICALE PROTOOLS-LOGIC PRO-CUBASE ET AUTRES.
DE LONGUES ANNEES D'EXPERIENCES en AFRIQUE(sous-région Afrique Centrale et Afrique de L'ouest)
Mes compétences :
Steinberg Cubase
Microsoft Word
Microsoft Publisher
Microsoft PowerPoint