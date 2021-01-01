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Vincent De Paul MENDOUGA

ABIDJAN

En résumé

JE SUIS INGENIEUR DU SON/MUSICIEN-ARRANGEUR/CONSULTANT EN EQUIPEMENTS PROFESSIONELS DE SONORISATION,EVENEMENTIEL ET STUDIO D'ENREGISTREMENT/
TRES BONNE MAITRISE DES SYSTEMES POINT-SOURCE ET LINE-ARRAY AVEC IRIS.NET ET COBRANET/
PRISE DE SON / MIXAGE ANALOGIQUE ET NUMERIQUE/MASTERING
MAITRISE DES PLATEFORMES DE PRODUCTION MUSICALE PROTOOLS-LOGIC PRO-CUBASE ET AUTRES.
DE LONGUES ANNEES D'EXPERIENCES en AFRIQUE(sous-région Afrique Centrale et Afrique de L'ouest)

Mes compétences :
Steinberg Cubase
Microsoft Word
Microsoft Publisher
Microsoft PowerPoint

Entreprises

  • SMATCH ENTERTAINMENT ABIDJAN - Ingénieur du son/Consultant évènementiel

    2013 - maintenant CONCEPTION/ACHAT/LOCATION/VENTE D’ÉQUIPEMENT AUDIO PROFESSIONNEL DE SONORISATION ET DE STUDIO D'ENREGISTREMENT/ARRANGEMENTS/PRODUCTION MUSICALE/FORMATION ET ENCADREMENT TECHNIQUE/ÉVÈNEMENTIEL/CONSEIL/DÉTECTION DE NOUVEAUX TALENTS/PRISE EN CHARGE

  • SMATCH ENTERTAINMENT - INGENIEUR du Son / CONSULTANT EN AUDIO PROFESSIONNEL

    2012 - maintenant CONCEPTION / ACHAT / LOCATION/VENTE D'EQUIPEMENT AUDIO PROFESSIONNEL / AUDIO CONSULTING

  • AREEL GROUPE Abidjan - DIRECTEUR TECHNIQUE

    2012 - 2012 Contrôle et gestion des équipements et du personnel technique / Organisation et planification des opérations / Encadrement/Formation/Évaluation du personnel technique

  • Agence d'évènementiel et communication - EVENT MANAGER

    2010 - 2011

Formations

  • Ingénieur 2000 (Douala)

    Douala 1998 - 2009 Maitrise de l'outil informatique

    DIRECTEUR TECHNIQUE INFORMATIQUE
    Maitrise de l'outil informatique Word,Powerpoint,Publisher,internet

  • Université De Yaoundé (Yaoundé)

    Yaoundé 1991 - 1994 Baccalaureate Degree

    UNIVERSITE DE YAOUNDE 2è année DROIT 1992
    BACCALAUREAT A4 série Espagnol

Réseau

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