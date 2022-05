Vincent De Paul WOUANGRE

Consultant chef de projet développement

-Mise en place du système de gestion

o Développement de sites web à base de framework (Cakephp, etc)

o Développement ERP: Sharepoint, VDoc process java

o Rédaction des cahiers de charges

o Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles

o Reporting des Business Plan dans le logiciel Akuo Reporting

o Créer les bases de données pour la mise en place du système de gestion: Access et Sql server(Procédures stockées, Trigger)

o Responsable de l'installation, de l'intégrité et de la sécurisation des bases de données Access, mssql

o Mise en place du système de reporting

o Utilisation de talend pour l'importation des données de la base de données Access vers Sql server

o Langages: PHP, Js, Css, Java, Sql, Jquery



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Base de données

C

Web

VBA

XML

C#

Java

Joomla

ERP

Birt

Talend Open Studio

UML umbrello