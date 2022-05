Vincent De Paul ZAMBO

Bonjour;



Je suis actuellement consultant indépendant - chef de projet consultant en conduite du changement pour un éditeur de solutions en technologie Web 2.0, dans le domaine de la numérisation des archives et de la GED (Gestion Electronique des Documents) et de gestion électronique de courrier (workflow) en mode Licence ou Asp.



Je suis responsable du développement commercial - conseils et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage- Dans la phase de pré-projet pour l'Afrique Centrale ( Cameroun-Congo-Gabon-Guinée Equatoriale). Pour une clientèle grands comptes du secteur privé et public (gouvernement-ministères-entreprises d’État)



Puis dans la phase de mise en place des projets suite à l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnel et technique validé par un projet pilote puis une phase de déploiement lors de la mise en place de plateformes informatiques collaboratives dématérialisées de gestion de contenu (GEC-SAE)



Avec pour objectif de permettre un meilleur dimensionnement du projet sur les aspects méthodologiques, organisationnels, pédagogiques et techniques pour les clients institutionnels ou entreprises.



-Chef du projet d'étude pour la numérisation des archives du Contrôle Supérieur de l'Etat (Consupé) du Cameroun

Responsable du suivi de projet

Animation d'ateliers pédagogiques (formation d'une équipe de 30 personnes) aux techniques de numérisation et aux outils théoriques associés

Evaluation des besoins en numérisation: les moyens, les outils du marché

Evaluation de l'architecture informatique actuelle et préconisation sur le choix de l'architecture réseau requise pour le projet de numérisation des archives

Animation des réunions au sein du Comité de suivi avec les équipes interne du Consupé

Gestion de l'interface éditeurs/clients et rédaction d'un rapport d'expertise pour délimiter le périmètre réel du projet dans ses grandes étapes ainsi que les coûts associés

Proposition d'un rétroplanning de mise en place du projet



- Chef du projet d'étude pour la mise en place d'une application de de Gestion Electronique du Courrier (GEC) pour la CCAA du Cameroun

Organisation et animation des réunions

Audition des principaaux acteurs qui interviennent dans la gestion et le suivi du courrier

Evaluation de l'architecture réseaux requise pour le bon fonctionnnement du projet

Rédaction d'un rapport d'étude devant servir d'outil pédagogique pour la mise en place du projet.

Présentation et analyse des principux outils du marchés (éditeurs et outils open source) pouvant répondre à la problématique de la CCAA pour ce qui concerne la GEC.



ANTinno, c'est :



➢Une expérience et une expertise métier de toute l'équipe dans le conseil et la mise en oeuvre de solutions de Gestion , Electronique des Documents- acquise auprès de très nombreuses entreprises, collectivités, établissements publics, et ministères.



➢Une forte compétence des collaborateurs dans les nouvelles technologies Web 2.0.



➢Des références importantes au sein de collectivités, d'établissements publics et d'entreprises, avec :

des effectifs gérés de 100 à plus de 60 000 personnes.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing direct

Vente

Data Mining

Project Management

EDI

Search Engine Optimisation

Microsoft Office