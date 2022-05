Vincent DE WITASSE THEZY

Je suis actuellement directeur du controle de gestion Supply Chain chey L'Occitane en Provence depuis 2 ans.

Mon experience professionnelle de 17 ans a démarré par 3 années chez Arthur Andersen en Audit, et s'est poursuivi par 2 ans dans le groupe Pechiney, 10 ans chez Valeo.



Au cours de ces 17 années, j'ai développé des compétences dans le controle de gestion (production, commerce, projets & R&D), la comptabilité (audit financier, normes IFRS, comptes statutaires, création d'un centre de service partagé), l'IT (mise en place de SAP CO et PS et développement de système de reporting), le contrôle interne (LSF, en particulier au cours de me 2 années en Tunisie) et la gestion administrative (dossiers d'assurance, de subvention, contrôles fiscaux, préparation de conseil d'administration...).



Mes atouts :

Une expertise dans le contrôle de gestion acquise notamment chez Valeo dans une division très structurée, ma formation initiale d'ingénieur (qui me permet de trouver un vrai plaisir dans la compréhension des problématiques techniques, en faisant le lien avec les aspects financiers) et mon intérêt pour les systèmes d'information.



Une réussite dont je suis fier : une participation active au redressement économique d'une division.



Mes compétences :

Audit

Automobile

Contrôle de gestion

Contrôle financier

Cosmétique

Management

Fiscalité